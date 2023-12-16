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GÜLPINAR-BABALALE YOLU TRAFİĞE KAPATILDI - Son Dakika
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GÜLPINAR-BABALALE YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Çanakkale'de etkili olan sağanak nedeniyle Gülpınar-Babakale köy yolunda yaprak ve balçık kayması yaşandı. Yol trafiğe kapatıldı. Ayrıca Kalabaklı köyünde yaşanan taşkın sonucu 1 ev zarar gördü.

GÜLPINAR-BABALALE YOLU TRAFİĞE KAPATILDI
16.12.2023 - 14:34,
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GÜLPINAR-BABALALE YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Çanakkale'de etkili olan sağanak, ulaşımı da olumsuz etkiliyor. Çanakkale Valiliği, Gülpınar- Babakale köy yolunun trafiğe kapatıldığını duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Gülpınar-Babakale köy yolu yoğun yağışlar sonucu yola kayan yaprak ve balçık nedeniyle trafiğe kapatılmıştır. Sürücülerimizin alternatif güzergah yollarını kullanmaları, yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önemle rica olunur" denildi.

SELDE 1 EV ZARAR GÖRDÜ

Merkeze bağlı Kalabaklı köyünde ise dün gece sağanağın neden olduğu taşkınla birlikte 1 evi su bastı. Tek yaşadığını ve sel nedeniyle eşyalarının zarar gördüğünü belirten Nurten Özdemir (79), "Evimi saat 23.00 sıralarında su bastı. Su her yere girdi. Ne yapacağımı bilemiyorum, her yer çamur. Ben yaşlı bir insanım. Çamur eşyalarıma zarar verdi. Parkeler çamur ve su nedeniyle zarar gördü, kabardı. Dün buradaydım, çok yağmur yağınca yakınlarım beni Çanakkale'ye götürdü. Nerede yatacağım?" diye konuştu.

Cemhan ŞEN-İpek YAVAŞ/ ÇANAKKALE,

Kaynak: DHA
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Çanakkale Valiliği, Çanakkale, Gülpınar, Son Dakika

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