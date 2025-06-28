Gülten ve Ömer Çay'dan Dağcılara Özel Araç - Son Dakika
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Gülten ve Ömer Çay'dan Dağcılara Özel Araç

28.06.2025 11:31
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Erzurum'da mühendis çift, Ağrı Dağı'na tırmananlar için 'GoMusto' adında araç tasarladı.

ERZURUM'da makine mühendisi Gülten (32) ve Ömer Çay (32) çifti, hurdalardan 5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye'nin çatısı olarak tabir edilen Ağrı Dağı'na tırmanan dağcıların yükünü taşıyacak araç tasarladı. Çığda hayatını kaybeden dağcı Mustafa Tekin anısına 'GoMusto' adı verilen araç, bir ton yük taşıma kapasitesine sahip. Ağrı Dağı'ndaki denemelerde başarılı olan GoMusto, dağcıların yükünü taşıyan at ve katırların yerini alacak.

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünü okurken tanışan ve mezun olduktan sonra evlenen Gülten ve Ömer Çay çifti, bir süre Sakarya'da elektrikli otomobil üreten bir fabrikada çalıştıktan sonra Erzurum'a dönerek kendi atölyelerini kurdu. Üç boyutlu yazıcılarla çalışma yapan çift, talep üzerine makine yapımına başladı. Bu sırada gerekli olan CNC makinesini kendi imkanlarıyla yapan mühendis çift, gelen talepler üzerine çeşitli amaçlar için kullanılmak üzere araçlar yaptı. 3 farklı araç yapan çift, 4'üncü 4 çeker araçlarını tarımda kullanılmak üzere tasarladı.

ARAÇ AT VE KATIRLARIN YERİNİ ALACAK

Hurda araçların atık parçalarıyla yapılan ve çapalama, pulluk, ot biçme mekanizmasını eklenen araç, patates söküm işinde test edildi. 1,5 yıl süren test çalışmasının ardından tarım sektörünün hizmetine girmeyi bekleyen araç, 5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye'nin çatısı olarak tabir edilen Ağrı Dağı'nın rehberlerinin talebiyle turizm sektörü için yeniden tasarlandı. Arazinin durumuna göre açılır kapanır kasa yapılan ve bir ton yük taşıma kapasitesine sahip araç, Ağrı Dağı ve arazideki testleri başarıyla geçti. Genç çift, araçlarına iş yerlerini açma aşamasında kendilerine destekleri olan ve 2023 yılında Artvin'in Yusufeli ilçesi Olgunlar Mahallesindeki çığda hayatını kaybeden Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağcılık ve Dağ Kayağı Milli Takım Antrenörü, Dağ Kayağı Teknik Kurul Üyesi ve dağ rehberi Mustafa Tekin'i anmak için 'GoMusto' ismini verdi. Atölyede son rötuşları yapılan GoMusto, Ağrı Dağı'na tırmanacak dağcıların eşyalarını taşıyan at ve katırların yerini almaya hazırlanıyor.

'AĞRI DAĞINDA ZİRVEYE TIRMANACAK'

Eşiyle öğrencilik yıllarında tanıştığını belirten ikiz çocuk annesi Gülten Çay, "Öğrenciyken de bu tarz çalışmaların içerisindeydi. Ben de onun sayesinde girmiş bulundum. İlk başlarda minik bir atölyemiz vardı. Orada üç boyutlu yazıcılarla çalışma yapıyorduk. Çevreden gelen talep üzerine mini makineler yapmaya başladık. Mesela mini CNC makinesi yaptık. Bu işte ilerleyebileceğimizi anlayınca sonra atölyeyi büyüttük. Bizim işimiz genelde metalle. Metal kesimlerini dışardan yaptırmak zorunda kalıyorduk. Bu bize hem maliyet hem de büyük bir zaman kaybıydı. Kendi CNC makinemizi yaptık. Zaten araçlara ilgimiz her zaman vardı. Aracımızı tasarladık. Bizim için dağda yolculuk çok büyük bir zevk. İkizlerimiz var onlar için de aynı şekilde. Zevk olarak başladığımız bu işi sonra neden geliştirmeyelim, diye düşündük. Tasarladığımı aracımız inşallah Ağrı Dağı'nda zirveye tırmanacak" dedi.

'1,5 YIL BOYUNCA ARACI TEST ETTİK'

Hobi olarak başladıkları araç tasarımının talep geldikçe büyüdüğünü söyleyen Ömer Çay da şimdiye kadar 4 araç ürettiklerini bildirdi. Hurda araçların atık malzemelerini kullandıklarını ifade eden Ömer Çay, "Aracı biz önce tarım makinesi olarak düşündük. Çapalama, pulluk, ot biçme mekanizmasını eklemiştik. Patates söküm işinde test ettik. Ot taşımı ve biçme işlemlerinde test ettik. Çiftçilerimizle birlikte yaklaşık 1,5 yıl boyunca bu aracı test ettik. Aracımız tamamlandı. Ağrı dağında rehberlik yapan arkadaşlar ziyaretimize geldi. 4 çeker, güçlü bir araç olduğu için zorlu arazide rahat hareket edebileceğini düşündükleri için bu aracı Ağrı Dağı'nda turizm faaliyetlerinde kullanılmasını istediler. Zorlu arazi şartlarına uygun olduğu için tarım makinesi olmaktan çıkardık arazi aracına çevirdik. 750 kiloya kadar yükle deneme yaptık çok dik rampalarda. Bizim kendi analizlerimize gere maksimum belirlediğimiz bir ton kapasitesi var. Aracımız küçük. Müşterilerimizin isteğine göre kasayı daha verimli kullanabilmek için açılıp kapanabilir, genişleyebilir bir kasa tasarladık. Az yük olduğu zaman ya da dar arazide gittiği zaman kapalı kasa kısaltılmış küçültülmüş kasayla, yük çok olduğu zaman yanlardan portatif olarak açılıp kapanabilen bagaj kısmı yaptık. Bu şekilde daha fazla da yük taşınabiliyor" diye konuştu.

'BUGÜNLERİN HAYALİNİ KURUYORDUK'

Eşinin her zaman destekçisi olduğunu ifade eden Ömer Çay, bugünlerin hayalini birlikte kurduklarını kaydetti. Çay, "Eşim benim her zaman destekçim. Bu işe başladığımız günden beri hatta üniversite okurken bu günlerin hayalini kuruyorduk. Her zaman yeni bir ürün çıkaralım yen bir ürün tasarlayalım diyorduk. Bu araç kısmı biz üniversitede öğrenciyken katıldığımız kulüplerden gelen heves olsa gerek hiçbir zaman bırakmadık. Aracımızı da eşimle birlikte ürettik. Gecemizi gündüzümüze katarak bu üretimi devam ettirmeyi düşünüyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gülten ve Ömer Çay'dan Dağcılara Özel Araç - Son Dakika

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