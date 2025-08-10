Gümülcine\'de Yangın: Kalkanca Tahliye Edildi

Batı Trakya'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Gümülcine kenti yakınlarında, bu sabah ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle, şehre yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Kalkanca yerleşim alanı tahliye edildi.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangının, tarım arazileri ve otluk alanlardan geçerek yerleşim yerine yaklaşması üzerine, bölge sakinlerine 112 Acil Yardım hattı üzerinden tahliye çağrısı yapıldı.

İtfaiye ekipleri, kara ve hava araçlarının desteğiyle alevlerin Kalkanca'ya ulaşmasını önlemek için yoğun çaba sarf etti.

Söndürme çalışmalarına 82 itfaiyeci, 22 araç, 3 kara ekibi, 3 helikopter, 2 uçak ve Kızılhaç gönüllüleri katıldı.

Öte yandan, Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığına bağlı Sivil Koruma Genel Sekreterliği tarafından yayımlanan yangın tehlike haritasına göre, bugün Attika, Viotia ve Eğriboz bölgeleri için en yüksek yangın riski seviyesi olan kategori 5 ilan edildi.