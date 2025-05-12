(AMASYA) - AFAD, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 4,4 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'ın verilerine göre, Gümüşhacıköy'de saat 12.23'te, 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Bu sarsıntının ardından, saat 12.26'da da 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Gümüşhacıköy'de İki Deprem - Son Dakika
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