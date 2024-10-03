Gümüşhane'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

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Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü (KOM) timleri ve Şiran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, taksiyle göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçılığı organizatörü oldukları tespit edilen H.K,K.K, H.F. ve Y.F. yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.F. ve H.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Y.F. ve K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca kent merkezinde Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu N.M. yakalandı.

Bu kişi, 22 bin 834 lira idari para cezası uygulanıp Bayburt Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.