Gümüşhane'de Şiddetli Sağanak Yağış Sonrası Yol Kapandı

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Gümüşhane'de şiddetli sağanak yağış sonrası Gümüşhane- Bayburt yolu kapandı

Gümüşhane'de şiddetli sağanak yağış hayatı felç etti ev ve iş yerlerini su bastı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de etkisini gösteren gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış nedeniyle Gümüşhane-Bayburt karayolu ulaşıma kapanırken, Tekke Beldesi ve şehir merkezinde su baskınları meydana geldi.

Kentte öğleden sonra etkisini gösteren gök gürültülü şiddetli sağanak yağış nedeniyle Gümüşhane-Bayburt karayolu ulaşıma kapandı.

Geçtiğimiz günlerde şiddetli sağanak yağış nedeniyle yine sular altında kalan Tekke Beldesindeki karayolu dağlardan gelen sel suları ve teresübat nedeniyle zaman zaman ulaşıma kapanırken ekipler yoğun yağış ve fırtına altında çalışmalarını sürdürdü.

Kent merkezinde de etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle hayat felç oldu. Dik yamaçlardan gelen sular Atatürk Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bazı iş yerlerinin içine dolarken vatandaşlar yağıştan korunmak için işyerlerine ve çatıların altına sığındı.

Dik rampalardan gelen sel suları nedeniyle trafikte de aksamaların meydana geldiği Gümüşhane'de 30 dakika içinde metrekareye 25 kilogram civarında yağış düştüğü belirlendi.

Yağışın Kelkit ilçesine bağlı Günbatur köyünde de sele sebep olduğu, köydeki ev ve ahırları su bastığı öğrenildi.

Yağışın ardından yan derelerden gelen sel birikintileri nedeniyle Özcan Mahallesi mevkiinde Gümüşhane- Trabzon karayolunda da ulaşım tali yoldan sağlanıyor.