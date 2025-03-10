GÜNDEM / 10 Mart 2025 - Son Dakika
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GÜNDEM / 10 Mart 2025

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleriyle iftar programında bir araya gelecek.

10.03.2025 09:16
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6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleriyle iftar programında bir araya gelecek.

(Ankara/15.00/18.57) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, parlamento muhabirleriyle iftar programında buluşacak.

(TBMM/18.57) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüşecek, CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/13.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, BM Genel Merkezi'nde Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonunun 69. Oturumunun açılışına katılacak ve ikili görüşmelerde bulunacak.

(New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bilkent Cyberpark Cybergo Girişim Ofisi Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin sanayi üretim endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ? İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 27. haftası, Beşiktaş- Gaziantep FK maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol 1. Lig'in 29. haftası, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK, Geosis Boluspor-Uğur Okulları İstanbulspor, Siltaş Yapı Pendikspor-Amed Sportif Faaliyetler ve Kocaelispor- MKE Ankaragücü maçlarıyla sona erecek.

(Ankara/13.30/İstanbul/16.00/İstanbul/16.00/Kocaeli/20.30) (Fotoğraflı)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası, Manisa Basket- Anadolu Efes maçıyla tamamlanacak.

(Manisa/19.00) (Fotoğraflı)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel GÜNDEM / 10 Mart 2025 - Son Dakika

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