GÜNDEM / 10 Mayıs 2025 - Son Dakika
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GÜNDEM / 10 Mayıs 2025

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı'na katılacak.

10.05.2025 09:15
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6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı'na katılacak.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kent Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine iştirak edecek.

(Van/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sabahattin Zaim Üniversitesi'ndeki İstanbul Veli Akademileri Ebeveynlik Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Azerbaycan Mahallesi şantiyesinde basın açıklaması yapacak.

(Kahramanmaraş/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak 19. Geleneksel Kitap Okuma Yarışması Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Fenerbahçe Khalkedon'da şehit aileleriyle bir araya gelecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5. Arsin-Santa-Taşköprü Yol Bisiklet Yarışları ve Halk Bisiklet Festivali'ne, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Akademisi Programı ve AK Parti Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak, Güney Çevre Yolu'nda incelemede bulunacak ve şehit Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'ın ailesini ziyaret edecek.

(Trabzon/10.00-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Boğaziçi Üniversitesi Finans Zirvesi 2025'in ilk gün etkinlikleri, "Belirsizlik Çağında Finansal Dönüşüm" temasıyla gerçekleştirilecek.

(İstanbul/09.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Hindistan'ın Pakistan topraklarına düzenlediği füze saldırılarının ardından yaşanan gelişmeler izleniyor.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Mattia Ahmet Minguzzi'nin adını yaşatacak Ahmet Minguzzi Spor Tesisi'nin açılışına katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol Süper Lig'in 35. haftasına TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor, ikas Eyüpspor- Kasımpaşa ve Trabzonspor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(Konya/İstanbul/16.00/Trabzon/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Trendyol 1. Lig'de 38. ve son hafta müsabakaları oynanacak; Solwie Energy Fatih Karagümrük-Alagöz Holding Iğdır FK, Central Hospital Ümraniyespor- Manisa FK, Uğur Okulları İstanbulspor-Ahlatcı Çorum FK, Adanaspor-Geosis Boluspor, Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor- Gençlerbirliği, Sakaryaspor- Esenler Erokspor, Teksüt Bandırmaspor-Siltaş Yapı Pendikspor, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Erzurumspor FK, MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler ve Kocaelispor- Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü müsabakaları yapılacak.

(İstanbul/16.00/16.00/16.00/Adana/Malatya/Sakarya/Balıkesir/Şanlıurfa/Ankara/Kocaeli/16.00) (Fotoğraflı)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasına Onvo Büyükçekmece Basketbol-Manisa Basket Divissa, Beşiktaş Fibabanka- Fenerbahçe Beko ve Bursaspor Yörsan-Darüşşafaka Lassa karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/15.30/18.00/Bursa/20.30) (Fotoğraflı)

5- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final serisi üçüncü ve son maçında MKE Ankaragücü, Konya Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

(Ankara/20.30) (Fotoğraflı)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 5-6'ncılık serisi ilk maçında Ortahisar Belediyespor, Görele Belediyespor'u ağırlayacak.

(Trabzon/19.00) (Fotoğraflı)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel GÜNDEM / 10 Mayıs 2025 - Son Dakika

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