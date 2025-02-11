GÜNDEM / 11 Şubat 2025 - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

GÜNDEM / 11 Şubat 2025

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısına ve Türkiye-Malezya İş Forumu kapanışına iştirak edecek.

11.02.2025 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısına ve Türkiye-Malezya İş Forumu kapanışına iştirak edecek.

(Putrajaya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Genel Başkan Deniz Baykal için Devlet Mezarlığı'nda düzenlenecek anma törenine ve partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'nin III. Faz Protokol Anlaşması imza törenine iştirak edecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşecek.

DEM Parti Meclis Grup Toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/15.00/12.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hollanda Çevre ve Toplu Taşıma Bakanı Chris Jansen ile ikili görüşme yapacak, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM AEK) İç Ulaşım Komitesi 87. Oturumu kapsamında 1. ve 2. Bakanlar Yuvarlak Masa toplantılarına katılacak. Bakan Uraloğlu, Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes Es-Sadavi ve BM AEK İcra Sekreteri Tatiana Molcean ile görüşecek.

(Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın aralık ayına ilişkin ticaret satış hacim ve ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, bono ihalesi ile kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile Hamas'ın askıya aldığını duyurduğu esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Futbolda 2024-2025 sezonu İkinci Transfer ve Tescil Dönemi sona erecek.

2- Trendyol 1. Lig'in 24. haftası; Ahlatcı Çorum FK- Yeni Malatyaspor ve Manisa FK-Kocaelispor maçlarıyla başlayacak.

(Çorum/17.00/Manisa/20.00) (Fotoğraflı)

3- Basketbolda ING Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçları başlayacak. Karşıyaka- Galatasaray ve Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji müsabakaları oynanacak.

(İzmir/18.00/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

4- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları başlayacak.

(Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Enver İbrahim, Dış Politika, Politika, Ekonomi, Türkiye, Malezya, Güncel, ankara, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 11 Şubat 2025 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:07 Bakanlık markalarını açıkça ifşa etti Bu 3 ürün piyasadan toplatılıyor Bakanlık markalarını açıkça ifşa etti! Bu 3 ürün piyasadan toplatılıyor
10:55 Kar yağışı nedeniyle İstanbul’da 3 ilçede okullar tatil edildi Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da 3 ilçede okullar tatil edildi
09:46 3’lü toplantıya damga vuran olay Yavaş’ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış 3'lü toplantıya damga vuran olay! Yavaş'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış
08:08 İstanbul’da 9 belediyeye terör operasyonu İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu
07:15 Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak
15:38 Model, iki erkekle cinsel içerikli film çektiği sırada balkondan düşerek hayatını kaybetti Model, iki erkekle cinsel içerikli film çektiği sırada balkondan düşerek hayatını kaybetti
15:37 CHP kurultayına başlatılan soruşturma sonrası akıllara Erdoğan’ın sözleri geldi CHP kurultayına başlatılan soruşturma sonrası akıllara Erdoğan'ın sözleri geldi
15:28 Trump “Gazze’yi satın almaya kararlıyım“ dedi, Kremlin’den yanıt gecikmedi Trump "Gazze'yi satın almaya kararlıyım" dedi, Kremlin'den yanıt gecikmedi
15:17 Engelli gazilerin önünden golf arabasıyla geçen Prens Harry ve Meghan Markle tepki çekti Engelli gazilerin önünden golf arabasıyla geçen Prens Harry ve Meghan Markle tepki çekti
15:16 Çağatay Ulusoy trafikte konser verdi Mustafa Mert Koç ile ’Kayıp’ şarkısını söyledi Çağatay Ulusoy trafikte konser verdi! Mustafa Mert Koç ile 'Kayıp' şarkısını söyledi
15:10 Altaylı’dan Adana Demirspor’un sahadan çekildiği maç için olay iddia Altaylı'dan Adana Demirspor'un sahadan çekildiği maç için olay iddia
15:06 Adana Demirspor’un sahadan çekildiğini gören küçük çocuk babasından bakın ne istedi Adana Demirspor'un sahadan çekildiğini gören küçük çocuk babasından bakın ne istedi
15:03 Trump, yuhalanan şarkıcı Taylor Swift’i ti’ye aldı Trump, yuhalanan şarkıcı Taylor Swift'i ti'ye aldı
14:57 Galatasaray’ın yıldızı Osimhen için dünya devinden çılgın plan Galatasaray'ın yıldızı Osimhen için dünya devinden çılgın plan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 11:31:25. #1.12#
SON DAKİKA: GÜNDEM / 11 Şubat 2025 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.