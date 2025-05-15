GÜNDEM / 15 Mayıs 2025 - Son Dakika
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GÜNDEM / 15 Mayıs 2025

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi resmi törenle karşılayacak, ikili görüşme sonrası heyetler arası çalışma yemeğine katılacak.

15.05.2025 09:10
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6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi resmi törenle karşılayacak, ikili görüşme sonrası heyetler arası çalışma yemeğine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu ve TOBB İkiz Kuleler'de TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni programlarına iştirak edecek.

(Ankara/13.00/13.05/14.00/15.30/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenecek "Bilge Lider Aliya İzzetbegoviç 100 Yaşında" programına katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Cemşid Kuçkarov ile baş başa görüşmesinin ardından Özbekistan- Türkiye arasındaki Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 8. Dönem Toplantısı ve KEK Protokolü İmza Töreni'ne iştirak edecek, Taşkent Teknopark'a ziyarette bulunacak, Türkiye-Özbekistan İş Forumu açılışına katılacak, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edilecek.

(Taşkent) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek.

(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile ve Medya: Dijital Çağda Küresel Perspektifler" Uluslararası Aile Sempozyumu'na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliğe, AK Parti ve MHP İl başkanlıklarına ziyarette bulunacak, il eğitim değerlendirme toplantısı ile eğitim hayırseverleri plaket takdim törenine iştirak edecek.

(Balıkesir/10.00-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Adana İl Başkanlığına ve Adana Çiftçiler Birliğine ziyarette bulunacak.

(Adana/13.45/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kayseri Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nun açılışına katılacak, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde yapılacak Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi Tohum Temin Töreni'ne katılacak, Ağırnas Kadın Kooperatifi ile Kayseri Şeker Pandoğa Gebe Düve Üretim Tesisleri Sağımhane ve Sağmal Ahır ziyaretleri gerçekleştirecek.

(Kayseri/11.30-16.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistikleri ile nisan ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(İstanbul/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı ücretli çalışan istatistikleri ile hizmet ve inşaat üretim endekslerini, nisan ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini duyuracak.

(Ankara/10.00)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı 2. gününde devam edecek.

(Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Rus ve Ukraynalı heyetler, barış müzakereleri için Türkiye'de bir araya gelecek.

(İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- ABD Başkanı Donald Trump, bölge ziyareti kapsamında gezisinin üçüncü ayağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşecek.

(Abu Dabi) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Gençlik Haftası Etkinlikleri kapsamında sporcu ve gençlerden oluşan heyetle Anıtkabir'i ziyaret edecek.

(Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanlığının himayesinde Okçular Vakfı tarafından gerçekleştirilecek 13. Uluslararası Fetih Kupası'nın tanıtım toplantısı, Yedikule Hisarı Fatih Mescidi'nde düzenlenecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Trendyol 1. Lig play-off 1. turunda Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK ve Uğur Okulları İstanbulspor-Geosis Boluspor maçları oynanacak.

(Balıkesir/16.00/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

4- Nesine 3. Lig play-off 3. tur ilk maçları oynanacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel GÜNDEM / 15 Mayıs 2025 - Son Dakika

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