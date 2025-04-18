GÜNDEM / 18 Nisan 2025 - Son Dakika
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GÜNDEM / 18 Nisan 2025

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'na ve 3. Uluslararası Yeditepe Bienali'ne katılacak.

18.04.2025 09:10
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6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'na ve 3. Uluslararası Yeditepe Bienali'ne katılacak.

(İstanbul/14.30/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'na katılacak, konuk meclis başkanlarıyla ikili görüşmeler yapacak.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, DOKAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'na katılacak, Ekonomi Koordinasyon Kuruluna başkanlık edecek.

(Giresun/09.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'i ziyaret edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Kongre Merkezi'nde "Büyük Dönüşüm Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni"ne katılacak.

(Kocaeli/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" protokol imza törenine, "Güncel Gelişmeler Işığında Türk Eğitim Tarihi" paneline ve "Uluslararası Öğrencilerin Kaleminden Türkiye'de Yaşamak" isimli deneme yarışmasının ödül törenine iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/14.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" protokol imza törenine katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, DOKAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'na iştirak edecek.

(Giresun/09.30)??????? (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri ile 2024'ün dördüncü çeyreğine ilişkin Finansal Hesaplar Raporu'nu duyuracak.

(İstanbul/10.00/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı motorlu kara taşıtları istatistikleri ile 2024 yılı "İstatistiklerle Çocuk" bültenini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Zeytinburnu Spor Merkezi'nin açılış törenine katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol Süper Lig'in 32. haftası; Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor ve Galatasaray-Sipay Bodrum FK maçlarıyla başlayacak.

(Mersin/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Trendyol 1. Lig'in 35. haftası, Manisa FK- MKE Ankaragücü maçıyla başlayacak.

(Manisa/20.00) (Fotoğraflı)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftası; Anadolu Efes-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ve Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/18.00/20.30) (Fotoğraflı)

5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Opet, Çimsa ÇBK Mersin'i konuk edecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

6- THY Avrupa Ligi play-in son maçında Real Madrid ile Bayern Münih, son play-off biletini alabilmek için karşı karşıya gelecek.

(Madrid/21.45) (Fotoğraflı)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel GÜNDEM / 18 Nisan 2025 - Son Dakika

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