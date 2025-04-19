GÜNDEM / 19 Nisan 2025

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek KADEM 5. Olağan Genel Kuruluna katılacak, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin açılışını yapacak.

(İstanbul/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, " Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı" kapsamında konuk meclis başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(Yozgat/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin açılışına iştirak edecek.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Kağıthane'de vatandaşlarla bir araya gelecek, AK Parti Yerel Yönetimler vizyonuna dair değerlendirmede bulunacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Genç MÜSİAD 16. Olağan Genel Kuruluna katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai dondan etkilenen fındık bahçesini ziyaret edecek, kahverengi kokarcayla mücadele çalışmalarını inceleyecek, TAGEM Fındık Araştırma Enstitüsüne ziyarette bulunacak ve samuray arısı üretimini inceleyecek; Ordu'da fındık bahçesinde inceleme yapacak, valiliğe, belediye başkanlığına, MHP ve AK Parti il başkanlıklarına ziyaret gerçekleştirecek.

(Giresun/11.00-13.30/Ordu/15.30-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Malatyalı İş İnsanları Derneğinin geleneksel aylık toplantısına ve Genç MÜSİAD 16. Olağan Genel Kuruluna katılacak.

(İstanbul/09.30/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Siirt- Kurtalan Yolu ve Siirt Havaalanı Bağlantı Yolu Açılış Töreni"nde yer alacak, valiliğe ziyarette bulunacak, İl Koordinasyon Toplantısı'na iştirak edecek, AK Parti İl Başkanlığına ve esnafa ziyaret gerçekleştirecek.

(Siirt/11.00-15.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 32. haftasına Kasımpaşa-Net Global Sivasspor, Adana Demirspor- Trabzonspor ve Göztepe- Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/Adana/16.00/İzmir/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol 1. Lig'in 35. haftası, Erzurumspor FK-Uğur Okulları İstanbulspor, Siltaş Yapı Pendikspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, Geosis Boluspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük ve Amed Sportif Faaliyetler-Ahlatcı Çorum FK maçlarıyla sürecek.

(Erzurum/13.30/İstanbul/16.00/Sakarya/Diyarbakır/19.00) (Fotoğraflı)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasına Bursaspor Yörsan-Onvo Büyükçekmece Basketbol, Manisa Basket Divissa- Karşıyaka ve Darüşşafaka Lassa- Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(Bursa/15.30/Manisa/18.00/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

4- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 1-4 şampiyonluk etabı ilk maçları oynanacak; Bursa Büyükşehir Belediyespor-Adasokağı ve Armada Praxis Yalıkavak- Üsküdar Belediyespor müsabakaları yapılacak.

(Bursa/13.30/Muğla/17.00) (Fotoğraflı)

5- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 5-8 sıralama etabı ilk maçında Görele Belediyespor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor karşılaşacak.

(Giresun/17.00) (Fotoğraflı)

6- Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen "7. Etnospor Forumu", Rusya'da başlayacak.

(St.Petersburg) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.