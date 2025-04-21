GÜNDEM / 21 Nisan 2025

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRKSAT Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenecek "TÜRKSAT 6A Hizmete Alma" törenine katılacak, partisinin genel merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli ülkelerden gelen dünya çocuklarını kabul edecek, Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Yerlan Koşanov ile görüşecek.

(TBMM/10.30/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına katılacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Valiliğe ziyarette bulunacak, ÇASGEM Depremzede Kadınların Güçlendirilmesi Projesi Seminer Programı'na katılacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Kilis/10.30/11.30/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Bakırköy Adliyesi'nde görülecek "Yenidoğan çetesi" davasını takip edecek, adliye önünde açıklama yapacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım Diplomasisi Forumu'na katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu verilerini yayımlayacak.

(İstanbul/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı tarımsal girdi ve mart ayı yurt dışı üretici fiyat endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir ziyareti kapsamında temaslarına devam edecek ve Türkiye-Cezayir Üçüncü Ortak Planlama Grubu Toplantısı'na katılacak.

(Cezayir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasındaki Meslek Yüksekokulları Eğitim İşbirliği Protokolü'nün imza törenine katılacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 32. haftası, Corendon Alanyaspor-Reeder Samsunspor maçıyla tamamlanacak.

(Antalya/20.00) (Fotoğraflı)

2- Trendyol 1. Lig'in 35. haftası, Alagöz Holding Iğdır FK- Sakaryaspor müsabakasıyla sona erecek.

(Iğdır/20.00) (Fotoğraflı)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 26. haftanın son maçında Türk Telekom ile TOFAŞ karşılaşacak.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

4- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 1-4 şampiyonluk etabında ikinci maçlar oynanacak. Bursa Büyükşehir Belediyespor-Adasokağı ve Armada Praxis Yalıkavak- Üsküdar Belediyespor müsabakaları yapılacak.

(Bursa/14.00/Muğla/17.00) (Fotoğraflı)

5- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 5-8 sıralama etabında ikinci maçlar yapılacak. Ortahisar Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor ve Görele Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor maçları oynanacak.

(Trabzon/15.00/Giresun/17.00) (Fotoğraflı)

6- Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu müsabakaları, Türkiye'nin yanı sıra Bosna Hersek, Kırgızistan, Lüksemburg, Güney Afrika ve Türkmenistan'ın katılımıyla Zeytinburnu Buz Adası'nda başlayacak. Organizasyonun ilk gününde Kırgızistan-Güney Afrika, Bosna Hersek-Türkmenistan ve Lüksemburg-Türkiye maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/16.30/20.00) (Fotoğraflı)

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