GÜNDEM / 24 Mart 2025

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Eğitim Ailesi ile İftar Programı'na katılacak.

(Ankara/15.00/19.11) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis personeliyle iftarda bir araya gelecek.

(TBMM/19.11) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına katılacak.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Lapseki Çarşı Meydanı'nda partisinin düzenleyeceği iftar programına iştirak edecek.

(Çanakkale/19.36) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Ticaret ve Sanayi Odasının iftarı, Gençlik Buluşması ve basın ile sahur programına katılacak.

(Kahramanmaraş/18.54-23.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2018-2022 dönemine ilişkin "İl Seviyesinde Beşeri Kalkınma Endeksi" verilerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, valilik ziyaretinin ardından Namık Kemal Üniversitesi Konferans Salonu'nda "İslam'ın Rehberliğinde Bilgiden Bilince" Konferans-Gençlik Buluşması'na, İstasyon Camisi, Hacı Halis Türüt Camisi, Hacı Aras Camisi ile Kapaklı İlçe Müftülüğü Hizmet Binası ve Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu açılışlarına katılacak.

(Tekirdağ/10.30-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonu Rize'de başlayacak. İlk gün yarı finalde Halkbank-İstanbul Gençlikspor ve Fenerbahçe Medicana-Arkas Spor maçları oynanacak.

(Rize/13.00/15.30) (Fotoğraflı)

2- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 21. haftası, Spor Toto- İzmir Büyükşehir Belediyespor maçıyla sona erecek.

(Ankara/20.00) (Fotoğraflı)

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