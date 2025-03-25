GÜNDEM / 25 Mart 2025 - Son Dakika
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GÜNDEM / 25 Mart 2025

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenecek Üniversiteli Gençlerle İftar Programı'na katılacak.

25.03.2025 09:16
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6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenecek Üniversiteli Gençlerle İftar Programı'na katılacak.

(Ankara/19.12) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanlığının düzenlediği "21. Yüzyılda Türkiye'nin Bağımlılıklarla Mücadele Seferberliği Paneli"ne ve Edirne Valiliği tarafından düzenlenen "Büyük Edirne İftar Programı"na iştirak edecek.

(Ankara/12.00/Edirne/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek, Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/09.30/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği ziyaret edecek, il eğitim değerlendirme toplantısına katılacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, sektör buluşması ve protokol imza törenine katılacak, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası üyeleriyle iftarda bir araya gelecek.

(Bursa/14.30/15.00/17.00/18.00/19.27) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

DEM Parti Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/12.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bulgaristan Ekonomi ve Sanayi Bakanı Petar Dilov ile görüşecek, Bulgaristan ticaret heyetiyle bir araya gelecek ve beraberindeki heyetle Türk-Bulgar iş dünyası temsilcileriyle iftarda buluşacak.

(Sofya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İller Bankası Sosyal Tesisleri'nde Trabzonlu siyasetçi, bürokrat ve iş insanları ile iftar programında bir araya gelecek.

(Ankara/19.12) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını duyuracak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'ye resmi ziyarette bulunacak.

(Washinghton) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığının düzenlediği "21. Yüzyılda Türkiye'nin Bağımlılıklarla Mücadele Seferberliği Paneli"ne katılacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta Belarus ile Pendik Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Elit Lig maçında Romanya'ya konuk olacak.

(Targovişte/18.30) (Fotoğraflı)

3- Galler'de düzenlenen UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası Elit Tur etabındaki üçüncü ve son maçında Türkiye, Galler ile karşı karşıya gelecek.

(Wrexham/22.00) (Fotoğraflı)

4- THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında Fenerbahçe Beko, Fransa'nın Paris Basketbol takımını ağırlayacak.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)

5- Basketbol BKT Avrupa Kupası yarı final ilk maçında Bahçeşehir Koleji, İspanya'nın Dreamland Gran Canaria takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

6- Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turunun altıncı ve son haftasında J Grubu'nda Galatasaray, Manisa Basket'i konuk edecek; K Grubu'nda ise Aliağa Petkimspor, İtalya'nın Pallacanestro Reggina ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/20.30/Reggio Emilia/22.00) (Fotoğraflı)

7- Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonu, final karşılaşmasıyla tamamlanacak.

(Rize/15.00) (Fotoğraflı)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel GÜNDEM / 25 Mart 2025 - Son Dakika

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