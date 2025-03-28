Bugün Neler Oluyor? 6 Nisan 1920 - Son Dakika
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Bugün Neler Oluyor? 6 Nisan 1920

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nden canlı bağlantıyla Recep Tayyip Erdoğan Camisi'nin açılış törenine katılacak, Wow Hotel'de düzenlenecek 9. Milli İrade İftarı'na iştirak edecek.

28.03.2025 09:17
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6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nden canlı bağlantıyla Recep Tayyip Erdoğan Camisi'nin açılış törenine katılacak, Wow Hotel'de düzenlenecek 9. Milli İrade İftarı'na iştirak edecek.

(İstanbul/15.00/19.31) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İstanbul İl Başkanlığında ?Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Başkanı Stefan Löfven ile bir araya gelecek.

(İstanbul/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sıddık Tivinkli Hafız İmam Hatip Ortaokulunu, Kayakyolu Çimento Müstahsilleri İşveren Sendikası Ortaokulu ile Spor Eğitim Merkezini ziyaret edecek.

(Erzurum/10.30/14.30/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar Şehit Esma Çevik Üretim İstasyonu'nda iftar programına katılacak.

(Şırnak) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Akıllı Tavşan Momo ve Orman Dostları Çocuk Müzikali Gala Gösterimi'nde yer alacak, Kırşehir Valiliği ile AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, sokak iftarına iştirak edecek.

(Ankara/09.30/Kırşehir/15.30/18.30/19.08) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı hizmet üretici fiyat ve mart ayı ekonomik güven endeksleri ile geçen yıla yönelik bitkisel ürün denge tablolarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aylık para ve banka istatistikleri kapsamında Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma ile Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma hesaplarının stok bakiyelerini duyuracak.

(İstanbul/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliğe ziyarette bulunacak, Şükrü-Fatma Zeybekci Camisi'nin açılışına katılacak, hutbe irat edip cuma namazını kıldıracak.

(Denizli/11.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 29. haftası, Bellona Kayserispor-Atakaş Hatayspor, Onvo Antalyaspor-Corendon Alanyaspor, TÜMOSAN Konyaspor- Gaziantep FK ve Sipay Bodrum FK- Fenerbahçe maçlarıyla başlayacak.

(Kayseri/Antalya/16.00/Konya/Muğla/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol 1. Lig'in 31. haftası, Geosis Boluspor-Teksüt Bandırmaspor, Erzurumspor FK- Manisa FK, Gençlerbirliği-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ve Alagöz Holding Iğdır FK-Central Hospital Ümraniyespor karşılaşmalarıyla başlayacak.

(Çorum/Erzurum/16.00/Ankara/Iğdır/20.30) (Fotoğraflı)

3- THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında Anadolu Efes, İsrail'in Maccabi Playtika ekibiyle iç saha maçını Letonya'da oynayacak, Fenerbahçe Beko İspanya'nın Baskonia takımını konuk edecek.

(Riga/20.30/İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)

4- Basketbol BKT Avrupa Kupası yarı final ikinci maçında Bahçeşehir Koleji, İspanya'nın Dreamland Gran Canaria takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Las Palmas/23.00)

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası, Beşiktaş Fibabanka-Semt77 Yalovaspor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

6- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçları başlayacak; Melikgazi Kayseri Basketbol-Fenerbahçe Opet ve Beşiktaş BOA-Emlak Konut karşılaşmaları oynanacak.

(Kayseri/İstanbul/15.00) (Fotoğraflı)

7- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri kura çekimi, İsviçre'de yapılacak; Galatasaray'ın bu aşamadaki rakibi belli olacak.

(Mies/13.30)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bugün Neler Oluyor? 6 Nisan 1920 - Son Dakika

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