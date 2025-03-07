GÜNDEM / 7 Mart 2025

Güncel

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde AB'nin Fikirdaş Ülkeler Liderler Çevrim İçi Toplantısı ile Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılacak, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftar Programı'nda yer alacak.

(İstanbul/12.45/15.00/19.08) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ?Beykoz Belediyesine ziyarette bulunacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Türkiye Yüzyılı Kardeşlik İftarı'na katılacak.

(Hatay/12.30-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliğe ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Diyarbakır Sağlık Yöneticileri Toplantısı ile TÜGVA İhtisas Akademi Açılış Programı'na iştirak edecek.

(Diyarbakır/09.30-19.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü'nde düzenlenecek iftar programına katılacak.

(İstanbul/19.08) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çankırı Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nun açılışına katılacak, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Çankırı/15.00/16.30/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Genel Müdürlüğü personeli ile iftar programında yer alacak.

(Ankara/18.53) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini duyuracak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak.

(Cidde) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2-? ? İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma namazında Fatih Camisi'nde hutbe irat edecek, 42. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı Açılış Programı'na katılacak.

(İstanbul/13.22/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenecek Bölge Üniversiteleri Koordinasyon Toplantısı'na iştirak edecek.

(Erzurum/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 27. haftası, Sipay Bodrum FK- Kasımpaşa maçıyla başlayacak.

(Muğla/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Anadolu Efes, İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası, Semt 77 Yalovaspor-Bahçeşehir Koleji maçıyla başlayacak.

(Yalova/20.30) (Fotoğraflı)

4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftası, Çimsa ÇBK Mersin-Bodrum Basketbol maçıyla başlayacak.

(Mersin/14.00) (Fotoğraflı)

5- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 20. haftası, Güneysu- Konya Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto- Köyceğiz Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor- Rize Belediyespor, Mihalıççık Belediyespor-DEPSAŞ Enerji ve Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(Rize/14.00/Ankara/15.00/İzmir/Eskişehir/16.00/İstanbul/19.30) (Fotoğraflı)

6- Türkiye Futbol Federasyonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Riva'daki merkezinde bir dizi etkinlik gerçekleştirecek; "Türk Futbolunda Karar Verici Kadınlar Paneli" ile "Kadın Hakemlik Eğitimleri Söyleşisi" yapılacak ve kadın hakemlerden oluşan iki takım "Empati Gösteri Maçı" oynayacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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