GÜNDEM ÖZETİ / 12 Şubat 2025

Güncel

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile ikili görüşmesinin ardından Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İlk Toplantısı, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak. Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'nun onuruna vereceği resmi yemeğe ve İş Forumu'na iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Pakistan'a gidecek.

(Cakarta/İslamabad)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kahramanmaraş'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 105. Yıl Dönümü Programı'na, Kahramanmaraş Devlet Hastanesi açılışına katılacak.

(Kahramanmaraş/10.00/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli vatandaşların kamu kurumlarına yerleştirilmesi törenine katılacak, AK Parti Konya İl Başkanlığını ziyaret edecek, Meliha Ercan Huzurevi ile Seydişehir Asım Cengiz Huzurevi toplu açılış programına iştirak edecek.

(Ankara/09.45/Konya/13.30/15.10)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer, Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat ile Gezi Parkı davası kapsamında hüküm giyen Tayfun Kahraman'ı Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek.

(İstanbul/09.30)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, parti genel merkezinde "CHP Kurumsal İletişim Buluşması"na katılacak.

(Ankara/13.00)

4- TBMM'den

Yeni Yol Partisi ve İYİ Partinin Meclis Grup toplantıları düzenlenecek.

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşecek.

(TBMM/09.30/10.30/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2024'e ilişkin dış ticaret ve inşaat maliyet endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile Hamas'ın askıya aldığını duyurduğu esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) 2. Dönem Öğrenci Topluluk Temsilcileri Buluşması'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 24. haftasına; Erzurumspor FK- Gençlerbirliği, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü- Adanaspor, Esenler Erokspor-Alagöz Holdig Iğdır FK ve Amed Sportif Faaliyetler-Teksüt Bandırmaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Erzurum/Ankara/14.00/İstanbul/17.00/Diyarbakır/20.00)

3- Nesine 2. Lig gruplarında 22. hafta müsabakaları oynanacak.

4- UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına konuk olacak Galatasaray, son antrenmanını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacak.

(İstanbul/12.00)

5- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile oynanacak son 16 play-off turu ilk maçı öncesi AFAS Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(Alkmaar/22.00)

6- AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ı konuk edecekleri müsabaka öncesi AFAS Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek ve ev sahibi ekip son idmanını burada yapacak.

(Alkmaar/18.30/19.00)

7- UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Belçika'nın Anderlecht takımını konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ve bir oyuncusu, Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/14.00)

8- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i konuk edeceği maç öncesi son idmanını Can Bartu Tesisleri'nde yapacak.

(İstanbul/17.00)

9- UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak Belçika temsilcisi Anderlecht'in teknik direktörü Roel Clement ve bir oyuncusu, Ülker Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek, konuk ekip son idmanını burada yapacak.

(İstanbul/19.00/20.00)

10- Beşiktaş'ta yeni transferler Keny Arroyo ve Elan Ricardo için Tüpraş Stadı'nda imza töreni düzenlenecek, kulüp başkanı Serdal Adalı gündeme dair açıklamalarda bulunacak.

(İstanbul/16.00)

11- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftası; Çimsa ÇBK Mersin-İlkem Yapı Tarsusspor, Emlak Konut-Melikgazi Kayseri Basketbol ve Bodrum Basketbol-Fenerbahçe Opet maçlarıyla başlayacak.

(Mersin/13.30/İstanbul/16.00/Muğla/17.00)

12- Basketbolda ING Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçları tamamlanacak. Mersinspor-TOFAŞ ve Beşiktaş Fibabanka- Anadolu Efes müsabakaları oynanacak.

(Mersin/18.00/İstanbul/20.30)

13- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Halkbank, İtalya'nın Allianz Milano ekibini konuk edecek.

(Ankara/17.00)

14- Voleybol Erkekler CEV Kupası 4'lü final turu (çeyrek final) ilk maçlarında; Fenerbahçe Medicana, Polonya'nın Asseco Resovia takımını konuk edecek, Ziraat Bankkart ise Slovenya'nın ACH Volley ekibine konuk olacak.

(İstanbul/19.00/Lübliyana/20.00)

15- Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde; Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru, Fenerbahçe Medicana- Bahçelievler Belediyespor ve VakıfBank-Galatasaray Daikin maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/14.00/15.30)

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