GÜNDEM ÖZETİ / 25 Şubat 2025 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 25 Şubat 2025

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova ile ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

25.02.2025 00:16
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6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova ile ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(TBMM/12.30/12.50/13.50)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Nökergulı Atagulıyev, "Hükümetler Arası Komisyon Toplantısı"na katılacak, protokol imzalayacak ve basın açıklaması yapacak.

(Ankara/12.30)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

DEM Parti TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Helal Uygunluk Değerlendirme Sempozyumu'na ve SAHA İstanbul 2'nci Milli Havacılık Endüstrisi Çalıştayı'na katılacak.

(Ankara/09.00-10.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4'üncü Tarım Orman Şurası kapsamında düzenlenecek "İklim Değişikliği Sürecinde Ormanlar" atölye çalışmasına iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Kamu Özel Sektör İşbirliği Haftası Programı'nın açılış konuşmasını gerçekleştirecek.

(İstanbul/09.30)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Albayrak Medya Ulaşım ve Altyapı Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul/10.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubat ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ? İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlığın 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda düzenlenecek Uluslararası Helal Uygunluk Değerlendirme Sempozyumu'na katılacak.

(Ankara/09.00)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası gruplarında üçüncü ve son hafta maçları başlayacak. D Grubu'nda Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK, Kırklarelispor-Kocaelispor ve Onvo Antalyaspor- Beşiktaş müsabakaları oynanacak.

(Sivas/Kırklareli/Antalya/15.00)

2- A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki ikinci maçında YunanistanPendik Stadı'nda ağırlayacak.

(İstanbul/18.30)

3- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Halkbank, İtalya'nın Allianz Milano ekibine konuk olacak.

(Milano/22.45)

4- Erkekler CEV Kupası 4'lü final turu (çeyrek final) rövanş maçlarında; Ziraat Bankkart, Slovenya'nın ACH Volley ekibini konuk edecek, Fenerbahçe Medicana ise Polonya'nın Asseco Resovia takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Ankara/19.00/Rzeszow/20.00)

5- CEV Erkekler Challenge Kupası yarı final rövanş maçında Spor Toto, İtalya'nın Cucine Lube takımını ağırlayacak.

(Ankara/16.00)

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 17. haftasından ertelenen Mihalıççık Belediyespor-Beşiktaş müsabakası oynanacak.

(Eskişehir/14.00)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 25 Şubat 2025 - Son Dakika

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