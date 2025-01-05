GÜNDEM ÖZETİ / 5 Ocak 2025 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 5 Ocak 2025

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü ve Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni'ne iştirak edecek, Erzurum Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde halk buluşmasına katılacak, CHP Erzurum İl Başkanlığını ziyaret edecek.

05.01.2025 00:16
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6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü ve Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni'ne iştirak edecek, Erzurum Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde halk buluşmasına katılacak, CHP Erzurum İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Kars/08.30/10.00/Erzurum/14.30-16.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Kültür Merkezi'nde düzenlenecek AK Parti Bartın Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katılacak.

(Bartın/13.00)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü ve Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni'ne iştirak edecek.

(Kars/08.30/09.30)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenecek AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katılacak.

(Kocaeli/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep)

2- ? İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıl dönümünde, Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü ve anma törenine katılacak.

(Kars/08.30/10.00)

2- Trendyol Süper Lig'in 18. haftası; Kasımpaşa- Gaziantep FK, Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor ve Sipay Bodrum FK- Bellona Kayserispor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.30/19.00/Muğla/16.00)

3- Trendyol 1. Lig'in 18. haftasına; Central Hospital Ümraniyespor-Erzurumspor FK, Uğur Okulları İstanbulspor- Esenler Erokspor, Teksüt Bandırmaspor- Manisa FK ve Adanaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/16.00/Balıkesir/13.30/Adana/19.00)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasına; Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket- Türk Telekom, Beşiktaş Fibabanka- Anadolu Efes ve Karşıyaka- Fenerbahçe Beko maçlarıyla devam edilecek.

(Denizli/15.30/İstanbul/18.00/İzmir/20.30)

5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftası, İlkem Yapı Tarsusspor-OGM Ormanspor maçıyla tamamlanacak.

(Mersin/15.00)

6- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftası, Zerenspor-Beşiktaş, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Kuzeyboru, Aras Kargo-Eczacıbaşı Dynavit, Sarıyer Belediyespor-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ve Bahçelievler Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/13.00/Aydın/15.00/İzmir/15.30/İstanbul/17.00/18.00)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 10. haftasına; Armada Praxis Yalıkavak- Üsküdar Belediyespor, Adasokağı- Ortahisar Belediyespor ve Yenimahalle Belediyespor- Kırşehir Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(Muğla/Adana/16.00/Ankara/18.00)

8- Fransa Süper Kupası finali, Paris Saint Germain ile Monaco arasında Katar'da oynanacak.

(Doha/19.30)

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Kaynak: AA

Özgür Özel, Sarıkamış, Diplomasi, Politika, Erzurum, Güncel, ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 5 Ocak 2025 - Son Dakika

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