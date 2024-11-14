GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak, ikili görüşme ile Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Onuncu Toplantısı'nın ardından anlaşmaların imza töreni düzenlenecek ve resmi yemek verilecek.
(Ankara/14.00/14.15/15.15/16.15/16.30)
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