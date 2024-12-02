GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde, Engelsiz Türkiye Programı'na katılacak.
Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek, daha sonra Milatoviç onuruna resmi akşam yemeği verecek.
(Ankara/14.00/17.00/17.15/18.30/19.00)
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