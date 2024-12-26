GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu takdim törenlerine katılacak, Sierra Leone Büyükelçisi Francess V. Anderson'ı, Hindistan Büyükelçisi Muktesh Kumar Pardeshi'ı ve Kuveyt Büyükelçisi Abdülaziz A. Al-Adwani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.
(Ankara/14.30/14.45/15.15/15.45)
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