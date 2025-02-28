Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski'yi kabul edecek, çalışma yemeğinin ardından Ortak Siyasi Bildiri İmza Töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde, Kanal 7'nin 30. Kuruluş Yıl Dönümü programına iştirak edecek.
(İstanbul/14.30/15.00/16.15/18.00)
Son Dakika › Güncel › GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?