GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak, ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşme gerçekleştirecek.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Polonya Başbakanı Donald Tusk'u ağırlayacak. Erdoğan, resmi karşılama töreni sonrası Tusk ile ikili görüşme yapacak ve ortak basın toplantısı düzenlenecek. Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iftar programına katılacak.

(Ankara/12.00/14.00/17.00/17.05/18.30/18.59)