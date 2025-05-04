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Gündemde Önemli Etkinlikler

Cevdet Yılmaz KKTC'de, Sırrı Süreyya Önder için anma töreni düzenlenecek. Spor organizasyonları devam ediyor.

04.05.2025 09:10
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6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TEKNOFEST KKTC Kapanış Töreni'ne katılacak.

(Lefkoşa/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenecek anma ve cenaze törenlerine iştirak edecek.

(İstanbul/11.00/16.58) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu, eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST KKTC, dördüncü gün etkinlikleriyle sona erecek.

(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Tedavi gördüğü hastanede vefat eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlenecek, naaşı Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

(İstanbul/11.00/16.58) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 34. haftasına Reeder Samsunspor-ikas Eyüpspor, Adana Demirspor-Göztepe ve Fenerbahçe- Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.

(Samsun/16.00/Adana/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

2- Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü- MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği- Sakaryaspor, Esenler Erokspor-Uğur Okulları İstanbulspor, Siltaş Yapı Pendikspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük, Ahlatcı Çorum FK-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, Erzurumspor FK-Central Hospital Ümraniyespor, Manisa FK-Teksüt Bandırmaspor, Alagöz Holding Iğdır FK-Kocaelispor, Amed Sportif Faaliyetler- Adanaspor ve Gosis Boluspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor müsabakaları yapılacak.

(Ankara/16.00/16.00/İstanbul/16.00/16.00/Çorum/Erzurum/Manisa/Iğdır/Diyarbakır/Kocaeli/16.00) (Fotoğraflı)

3- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda üçüncülük ve final müsabakalarıyla tamamlanacak; üçüncülük maçında VakıfBank ile Numia Vero Volley (İtalya), finalde de A. Carraro Imoco (İtalya) ile Savino Del Bene (İtalya) karşılaşacak.

(İstanbul/16.00/19.00) (Fotoğraflı)

4- 60. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, sekizinci ve son gününde 105,7 kilometrelik Çeşme- İzmir etabıyla tamamlanacak.

(İzmir) (Fotoğraflı)

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasına Darüşşafaka Lassa-Semt77 Yalovaspor maçıyla devam edilecek.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

6- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final ilk maçında MKE Ankaragücü, Konya Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

(Ankara/20.30) (Fotoğraflı)

7- Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nın İtalya'daki 4. ayağında superpool ve ilk yarış yapılacak.

(Cremona/12.00/15.00) (Fotoğraflı)

8- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın ABD'de düzenlenecek 2025 sezonu altıncı ayağı Miami Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Florida/23.00) (Fotoğraflı)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gündemde Önemli Etkinlikler - Son Dakika

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