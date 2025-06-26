Güney Afrika'da Sel Felaketi: 101 Ölü

CAPE Güney Afrika'nın Doğu Cape eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar ve kar fırtınalarının neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 101'e yükseldi.

Doğu Cape eyalet hükümetinden yapılan açıklamada, 9-12 Haziran'da şiddetli yağışların yol açtığı selde 38'i çocuk toplam 101 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Teşhis edilen 94 kişinin cenazesinin ailelerine teslim edildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, kaybolan 2 çocuğun bulunması için bölgede arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Ülkenin güney ve doğu kıyılarında 9-12 Haziran'da meydana gelen şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde yaklaşık 4 bin kişi evsiz kalmıştı.

Hükümet, KwaZulu-Natal, Doğu Kap, Batı Kap ve Özgür Devlet eyaletlerinde olumsuz hava koşullarının yol açtığı hasarın, hayati hizmetlerin aksamasına neden olmasından dolayı 19 Haziran'da ulusal afet durumu ilan etmişti.