Güney Afrikalı Kuş Araştırmacısı Mike Ford'un Iğdır Yolculuğu - Son Dakika
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Güney Afrikalı Kuş Araştırmacısı Mike Ford'un Iğdır Yolculuğu

Mike Ford, Iğdır'daki kuş halkalama çalışmalarına 9 yıldır katkı sağlıyor ve ödül aldı.

19.09.2024 12:50
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Güney Afrika'da yakaladığı kırlangıcın ayağındaki halkadan yola çıkıp Iğdır'a gelen kuş araştırmacısı Mike Ford, 9 dönemdir halkalama yaparak araştırmalara katkı sağlıyor.

Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da kuşlarla ilgili araştırmalar yapan Mike Ford, 2005'te ağlarına takılan bir kırlangıcın ayağında halka olduğunu fark etti.

Kuşu inceleyen Ford, Iğdır'daki Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde halkalandığını öğrendi. Kuzey Doğa Derneği Başkanı Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu'na ulaşan Ford, Iğdır'da gönüllü olarak çalışma yürütmek istediğini söyledi.

Şekercioğlu'nun bu isteği kabul etmesiyle 2008'de önce Kars'taki Kuyucuk Gölü'ne sonra da Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'ne gelen Ford, bu tarihten itibaren farklı halkalama sezonlarında istasyona gelerek binlerce kuşun halkalanıp araştırılmasına yardımcı oldu.

Bu yıl dokuzuncu kez çalışmalara katılan 82 yaşındaki Ford'a, KuzeyDoğa Derneğince ödül da verildi.

Mike Ford, AA muhabirine, Cape Town'da kuş uzmanı olarak çalışma yürüttüğünü söyledi.

Alandaki çalışmalarından son derece mutluluk duyduğunu belirten Ford, uzun süredir Türkiye'nin kuzeydoğusundaki Aras'ta KuzeyDoğa Derneği için çalıştığını anlattı.

İlk olarak Kuyucuk Gölü'ne geldiğini dile getiren Ford, "Gölde, Önder Cırık ile çalıştım. Bana göçmen kuşlar ve su kuşlarıyla ilgili Türkiye'deki durumu anlattı. Ona çok minnettarım. O zamandan beri 8 kez daha geldim. Türkiye'de çalışmaktan gerçekten keyif aldım." dedi.

"Türkiye Koruma Ekolojisi ödülünü bu sene Mike Ford'a verdik"

İstasyon sorumlusu Deniz Eryılmaz, Mike Ford'un Güney Afrika'dan Iğdır'a uzanan öyküsünü anlatarak, Ford'un 2008'de ilk kez halkalama uzmanı olarak istasyona geldiğini söyledi.

Ford'un başarılı çalışmalara imza attığını ve kuş bilimine önemli destek sağladığını aktaran Eryılmaz, şunları kaydetti:

"Mike, istasyonumuza 9 kere geldi ve halkalama uzmanı olarak çalışmalarımıza katkıda bulundu. Geçen sene Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettiğimiz, KuzeyDoğa Derneğinin kurucu üyelerinden Önder Cırık anısına verdiğimiz Türkiye Koruma Ekolojisi ödülünü bu sene Mike Ford'a verdik. Merkezimizde gönüllülerin desteğiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Afrikalı Kuş Araştırmacısı Mike Ford'un Iğdır Yolculuğu - Son Dakika

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