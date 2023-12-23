Çin ve Güney Amerika Arasında Yeni Bir Rota Açıldı

ÇEKİM TARİHİ: 21 Aralık 2023

1. Kargo yüklemelerinden çeşitli görüntüler

3. Kargo yüklemelerinden çeşitli görüntüler

Güney Amerika ile Çin'in kuzeyindeki Tianjin limanını birbirine bağlayan yeni bir rota Perşembe günü açıldı.

Çin ve Güney Amerika arasındaki ticareti kolaylaştırmak amacıyla bu rotada 10 konteyner gemisinden oluşan bir filo hizmete girdi.

"Yeni rota sayesinde Şili ya da Peru'dan gelen kargolar Tianjin Limanı'na 23 ila 25 günde ulaşabilecek, bu da önceki rotaya kıyasla yaklaşık yedi ila on gün daha kısa bir süre demek."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Tianjin kentinden bildiriyor.

(XHTV)