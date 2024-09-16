Güney Kore'de Balıkçı Teknesi Alabora: 3 Ölü

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- Güney Kore'de balıkçı teknesi alabora oldu: 3 ölü

SEUL - Güney Kore açıklarında bir balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore'nin batısındaki Gunsan kenti açıklarında bir balıkçı teknesi yerel saatle 07.36 sıralarında alabora oldu. Sahil güvenlik tarafından kurtarma operasyonu için bölgeye helikopter ve devriye gemileri sevk edildi. Teknedeki 8 kişinin ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı, ancak iki Güney Kore ve bir Endonezya vatandaşının hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybettiği bildirildi. Üçü Vietnamlı ve ikisi Endonezyalı 5 balıkçının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.