Güney Kore'den Japonya'ya Müze Protestosu

Güney Kore, ihtilaflı bölgede Japonya'nın egemenlik iddialarını gündeme getiren "Ulusal Toprak ve Egemenlik Müzesi"nin yeniden açılışını protesto ederek kapatılması çağrısında bulundu.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'nin "Dokdo", Japonların ise "Takeşima" olarak adlandırdığı bölgedeki egemenlik tartışmaları, Tokyo'da yeniden açılan "Ulusal Toprak ve Egemenlik Müzesi" nedeniyle yeniden alevlendi.

Açılışa ilişkin konuşan Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lee Jae-woong, söz konusu müzenin amacının "Japon hükümetinin Dokdo üzerindeki haksız iddialarını desteklemek" olduğunu savundu.

Söz konusu müzenin "derhal kapatılması" çağrısında bulunan Lee, "Güney Kore hükümeti, müzenin yeniden açılmasını şiddetle protesto etmektedir." ifadesini kullandı.

Japonya'nın Seul Büyükelçiliğinden bir yetkilinin de bakanlığa çağrıldığını belirten Lee, Japon tarafının söz konusu hamlesinin ikili ilişkilerin geleceğini olumsuz etkileyeceğine işaret etti.

"Ulusal Toprak ve Egemenlik Müzesi"

Tadilat sonrası yeniden açılan müzede ise Güney Kore'nin yanı sıra Rusya ve Çin'le ihtilaflı bölgelere ilişkin sergiler yer alıyor.

Önceden daha çok metin ağırlıklı panellerin bulunduğu müzede yenileme çalışmalarının ardından hak iddia edilen bölgelere ilişkin "üç boyutlu" görüntüler sergileniyor.

Tartışmalı adalar

Güney Kore'nin "Dokdo", Japonların ise "Takeşima" olarak adlandırdığı bölge, uzun zamandır iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

Güney Kore, kontrolü altında tuttuğu, toplam alanı 0,2 kilometrekarelik toprak parçalarına 1954'ten bu yana güvenlik personeli konuşlandırıyor.