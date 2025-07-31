Güney Kore'den Kuzey Koreyle Serbest Temas İzni

Güney Kore Birleşme Bakanı Chung Dong-young, ülke vatandaşlarının Kuzey Korelilerle kısıtlamalar olmadan görüşmelerine izin verilmeye başlandığını duyurdu.

Yonhap'ın haberine göre Chung, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların Kuzey Korelilerle temas taleplerinin reddedilmesine yönelik bakanlık yönergelerinin kaldırılmasına onay verdiğini belirtti.

Chung, görüşmeye ilişkin önceden bilgi verildiği sürece Güney Kore vatandaşlarının Kuzey Korelilerle kısıtlamalar olmadan temas kurmasına izin vereceklerini bildirdi.

Bu adım sayesinde iki ülke vatandaşları arasında serbest temas kurulabileceğini belirten Chung, "Halklar arasındaki serbest temaslar karşılıklı anlayışı mümkün kılıyor." ifadesini kullandı.

Güney Kore'nin bu yıl göreve gelen Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Kuzey Kore ile ilişkileri normalleştirmeye yönelik mesajlar veriyor.

Lee, "Güvenliğin en sağlam yolu, savaşmak zorunda kalınmayacak bir devlet kurmak, yani barışı inşa etmektir." ifadeleriyle diplomatik çözüm arzusunu vurguluyor.