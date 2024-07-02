Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'a karşı başlatılan imza kampanyasına 810 binden fazla kişi katıldı - Son Dakika
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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'a karşı başlatılan imza kampanyasına 810 binden fazla kişi katıldı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, yolsuzluk ve savaş riski gibi suçlamalarla görevden alınması için başlatılan imza kampanyasına 810 binden fazla kişi katıldı. Ulusal Meclis, yüz binlerce kişinin azil çağrılarıyla karşı karşıya kalan Başkan Yoon'a yönelik dilekçeyi şimdiye kadar 810 binden fazla kişi imzaladı. Dilekçede, Yoon'un yolsuzluk yapmakla, savaş riskini artırmakla ve radyoaktif su salınımını engellememekle suçlandığı belirtiliyor. Parlamentonun bu dilekçeleri oylamaya sunup sunmayacağı ise komisyonun kararına bağlı.

02.07.2024 13:47
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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un yolsuzluk ve savaş riskini artırmak gibi suçlamalarla görevden alınması için ülkede başlatılan imza kampanyasına 810 binden fazla kişi katıldı.

ABC News sitesinin haberine göre, Başkan Yoon, Ulusal Meclisin halka açık dilekçe sayfasında yüz binlerce kişinin azil çağrılarıyla karşı karşıya kaldı. Ulusal Meclisin internet sitesinde 20 Haziran'da paylaşılan dilekçeyi şimdiye kadar 810 binden fazla kişi imzaladı.

Ulusal Meclis, on binlerce kişinin imza için siteye giriş yapmaya çalıştığını, yoğunluk nedeniyle aksamalar yaşandığı ancak en kısa sürede sorunun giderileceğini açıkladı.

Dilekçe, Yoon'un göreve uygun olmadığı gerekçesiyle azledilmesi için parlamentonun yasa tasarısı sunması talebini içeriyor.

Dilekçede Yoon yolsuzluk yapmakla, Kuzey Kore ile savaş riskini körüklemekle ve Japonya'nın enkaz halindeki Fukuşima nükleer santralinden arıtılmış radyoaktif su salmasını engellemeyerek Güney Korelileri sağlık risklerine maruz bırakmakla suçlanıyor.

Yasa gereği parlamentonun 50 binden fazla kişi tarafından imzalanan dilekçeleri bir komisyona havale etmesi ve komisyonun da bu dilekçeleri oylamaya sunup sunmayacağına karar vermesi gerekiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'a karşı başlatılan imza kampanyasına 810 binden fazla kişi katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'a karşı başlatılan imza kampanyasına 810 binden fazla kişi katıldı - Son Dakika
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