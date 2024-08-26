Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Senatör Jack Reed ile ikili ittifakın geliştirilmesini görüştü

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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Senatör Jack Reed ile " Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı ikili ittifakın geliştirilmesi" konusunu görüştü.

Yonhap'ın Devlet Başkanlığı Ofisine dayandırdığı haberine göre, Yoon, ABD'li Demokrat Senatör Reed ile Güney Kore'nin başkenti Seul'de bir araya geldi.

Görüşmede Yoon, "Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı" ABD ile ikili ittifakın geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, bu tehditlere karşı etkinliğin artırılması için " Japonya'nın da dahil olacağı bir işbirliği"nin önemine işaret etti.

ABD Kongresinin desteğinin, Washington'ın ülkesine desteği açısından önemli olduğunu belirten Yoon, "Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan tamamen arındırılması için birlikte çalışmaya devam etmeli ve Kuzey'in provokasyonlarına karşı savunma alanındaki işbirliğine dayalı caydırıcı duruşunu göstermeyi sürdürmelidir." dedi.

Reed de ABD Senatosunun, iki ülke arasındaki ittifaka olan "partiler üstü güçlü desteğine" işaret ederek, yarı iletken ve kuantum teknolojisi dahil, savunma sanayisinin tüm alanlarında ikili işbirliğinin derinleştirilmesini umduğunu dile getirdi.