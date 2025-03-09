Güney Sudan'daki Gerginlik Artıyor

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat'ın, Güney Sudan'da artan gerginlik ve çatışmalar konusunda "derin endişelerini" dile getirdiği belirtildi.

AfB'den yapılan yazılı açıklamaya göre Mahamat, Güney Sudan'ın Yukarı Nil eyaletindeki Nasir şehrinde BM helikopterine düzenlenen "ölümcül saldırı" ve başka yerlerdeki şiddet dahil olmak üzere ülkede artan gerginlik ve çatışmalar konusunda "derin endişelerini" dile getirdi.

Bunların barış sürecini tehdit ettiği konusunda uyarıda bulunan Mahamat, bu "şiddet tırmanışını" şiddetle kınadı.

Mahamat, tüm taraflara azami itidal çağrısında bulunarak, yetkilileri şiddetin faillerini tam olarak sorumlu tutmaya ve vatandaşları korumak için derhal önlemler almaya çağırdı.

Düşmanlıkların derhal sona erdirilmesi, ateşkes düzenlemelerine uyulması ve tarafların acilen ulusal diyaloğa girmeleri çağrısı yapan Mahamat, Afrika Birliği'nin Güney Sudanlı tarafların Canlandırılmış Barış Anlaşması'nı tam olarak uygulamaları yönündeki uzun süredir devam eden çağrısını yineledi.

Güney Sudan'da gerginlik

Dünyanın en genç ülkesi Güney Sudan, 2011 yılında, yapılan referandumla Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını kazandı.

Ülke, Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit'in, 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklendi.

Yıllarca süren savaşın ardından 2018 ve 2022'de taraflar barış anlaşmasına imza atsa da kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanamadığı ülkede, farklı kabileler ve gruplar arasında şiddet olayları ara sıra yaşanıyor.

Son günlerde çoğunluğu Machar'ın da mensubu olduğu Nuer kabilesinden oluşan "Beyaz Ordu" adlı milis güç, ülkenin kuzeyindeki Yukarı Nil eyaletinin Nasir şehrini ele geçirmişti.

Bunun üzerine Machar'ın liderliğindeki Sudan Halk Kurtuluş Hareketinden-Muhalefet (SPLM-IO) birkaç general ve bakan gözaltına alınmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Güney Sudan Misyonu (UNMISS), 7 Mart'ta, Güney Sudan'ın kuzeyindeki Yukarı Nil eyaletindeki Nasir şehrinde tahliye işlemi yürüten bir BM helikopterinin açılan ateş sonucu düştüğünü, 1 BM personelinin öldüğünü, 2 personelin yaralandığını ve bazı Güney Sudanlı askerlerin de öldüğünü bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit ise halkı sükunete davet ederek, "Ülkemizin tekrar savaşa dönmesine izin vermeyeceğiz. Bu krizi hükümet olarak ele alacağız." demişti.