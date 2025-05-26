Gürak ve el-Huneyti görüşmesi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti ile bir araya geldi.
Orgeneral Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Tümgeneral Yusuf el-Huneyti'yi, Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.
İki ülkenin milli marşları çalındıktan sonra Tümgeneral Yusuf el-Huneyti, Onur Kıtası'nı selamladı.
Gürak ve Yusuf el-Huneyti, törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.
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