Gürak ve İminov\'un Görüşmesi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Özbekistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Zaynabiddin İminov ile bir araya geldi.
Orgeneral Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Tümgeneral İminov'u, Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.
İki ülkenin milli marşları çalındıktan sonra Tümgeneral İminov, Onur Kıtası'nı selamladı.
Orgeneral Gürak ve Tümgeneral İminov???????, törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.
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