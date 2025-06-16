Gürak ve Portolano Görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, İtalya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Luciano Portolano ile bir araya geldi.
Orgeneral Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Orgeneral Portolano'yu Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.
İki ülkenin milli marşları çalındıktan sonra Orgeneral Portolano, Onur Kıtası'nı selamladı.
Orgeneral Gürak ve Orgeneral Portolano???????, törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.
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