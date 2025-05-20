Gürak ve Vandier'den Görüşme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Yüksek Müttefik Dönüşüm Komutanı Oramiral Pierre Vandier ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
Orgeneral Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Oramiral Vandier'i, Genelkurmay Başkanlığında resmi törenle karşıladı.
NATO Marşı ve İstiklal Marşı'nın çalınmasının ardından Oramiral Vandier, Onur Kıtası'nı selamladı.
Gürak ve Vandier, törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.
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