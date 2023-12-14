 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gürcistan Başbakanı: Gürcistan artık bir Avrupa devletidir - Son Dakika
Üye Girişi

Gürcistan Başbakanı: Gürcistan artık bir Avrupa devletidir

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Avrupa Birliği'nin (AB) ülkesine adaylık statüsü vermesine ilişkin, 'Gürcistan bugünden itibaren bir Avrupa devletidir, Avrupa ülkesidir.' değerlendirmesinde bulundu. Garibaşvili, AB'nin kararını kutlamak için halkı Tiflis'teki Özgürlük Meydanı'nda düzenlenecek kutlama etkinliğine davet etti.

Gürcistan Başbakanı: Gürcistan artık bir Avrupa devletidir
14.12.2023 - 23:07,
Abone Ol

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Avrupa Birliği'nin (AB) ülkesine adaylık statüsü vermesine ilişkin, "Gürcistan bugünden itibaren bir Avrupa devletidir, Avrupa ülkesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Garibaşvili, bugün AB'nin Gürcistan'a adaylık statüsü vermesi kararına ilişkin basın toplantısını düzenledi.

Tiflis'te Hükümet Binası'nda, AB Konseyi'nin kararını değerlendiren Garibaşvili, Gürcistan'ın artık AB'ye aday ülke olduğunu kaydederek, "Gürcistan bugünden itibaren bir Avrupa devletidir, Avrupa ülkesidir." dedi.

Gürcistan'ın AB ile entegrasyonu yolunda, hükümet olarak özelikle 2012'den beri oldukça yoğun çaba sarf ettiklerini hatırlatan Garibaşvili, bu başarının Gürcistan halkına ait olduğunu dile getirdi.

Garibaşvili, AB'nin kararını kutlamak için yarın halkı Tiflis'teki Özgürlük Meydanı'nda düzenlenecek kutlama etkinliğine davet etti.

AB'den, Gürcistan, Ukrayna ve Moldova kararı

AB Gürcistan'a adaylık statüsü verirken, Ukrayna ve Moldova'yla da katılım müzakerelerini başlatma kararı almıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Avrupa Birliği, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürcistan Başbakanı: Gürcistan artık bir Avrupa devletidir - Son Dakika


22:37
Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı
22:28
PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti
22:25
Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı
21:58
Brezilyalı şarkıcı Pedro Henrique sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Brezilyalı şarkıcı Pedro Henrique sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
21:15
CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu
21:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü
20:55
CHP'nin Ankara adayı yeniden Mansur Yavaş CHP'nin Ankara adayı yeniden Mansur Yavaş
20:52
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yeniden Ekrem İmamoğlu oldu CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yeniden Ekrem İmamoğlu oldu

Son Dakika
22:37 Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı
22:28 PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti
22:25 Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı
21:58 Brezilyalı şarkıcı Pedro Henrique sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
21:15 CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu
21:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü
20:55 CHP'nin Ankara adayı yeniden Mansur Yavaş
20:52 CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yeniden Ekrem İmamoğlu oldu
20:32 CHP'nin 10 ilde belediye başkan adayı belli oldu
20:28 Saç ektirdiği için kadro dışı kaldığı konuşulan Aboubakar sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 23:05:02. #1.13#
SON DAKİKA: Gürcistan Başbakanı: Gürcistan artık bir Avrupa devletidir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement