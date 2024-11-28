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- Gürcistan'da yeni hükümet güvenoyu aldı

TİFLİS - Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin ardından Başbakan İrakli Kobakhidze liderliğinde kurulan yeni hükümet güvenoyu aldı.

Gürcistan'da 26 Ekim'de ilk kez nispi temsil ve elektronik oylama ile yapılan seçimleri iktidardaki Gürcü Hayali Partisi yüzde 53,93 ile kazanmıştı. Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve muhalefetin seçim sonuçlarını tanımamasıyla ülkede başlayan protestolar günlerce sürerken parlamento bugün yeni hükümetin güven oylaması için toplandı. Sabah saatlerinde başlayan oturuma parlamentodaki 150 milletvekilinden yalnızca iktidardaki Gürcü Hayali Partisi milletvekilleri katıldı. Gürcistan Parlamento Başkanı Shalva Papuashvili'nin yönettiği oturumun sonunda yapılan oylamada iktidardaki 84 milletvekilinin oyuyla İrakli Kobakhidze liderliğinde kurulan yeni hükümet güvenoyu aldı.

Yeni kabine

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin yeni kabinesinde Dışişleri Bakanı Maka Boçorişvili, Adalet Bakanı Anri Okhanashvili, Çevre Koruma ve Tarım Bakanı David Sonqulaşvili, Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Levan Davitaşvili, Savunma Bakanı İrakli Çikovani, Maliye Bakanı Lasha Khutsisvili; Bölgesel Kalkınma ve Altyapı Bakanı İrakli Karseladze, İçişleri Bakanı Vahtang Gomelauri, Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı Aleksandre Çuladze, Gürcistan Çalışma, Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mikheil Sarjveladze, Barış ve Vatandaşlık Eşitliği Bakanı Tea Ahvlediani, Kültür ve Spor Bakanı ise Tinatin Ruhaadze oldu.

Gürcistan'da muhalefet seçimleri tanımamıştı

Gürcistan'da 26 Ekim'de ilk kez nispi temsil ve elektronik oylama ile yapılan seçimleri iktidardaki Gürcü Hayali Partisi yüzde 53,93 ile kazanmıştı. Yüzde 5'lik barajı aşarak parlamentoya 3 muhalefet bloğu ve bir muhalefet partisi daha girmişti.

Merkez Seçim Komisyonu ise, 16 Kasım'da seçimlerinin kesin sonuçlarını açıklamasına rağmen seçimi tanımayan Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak kesin sonuçlarının anayasaya aykırı olarak tanınmasını talep etmişti.