Gürer: Emekliler Açıdan Çıkmazda - Son Dakika
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Gürer: Emekliler Açıdan Çıkmazda

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CHP'li Gürer, emeklilerin ekonomik zorluklarına dikkat çekti ve hak kayıplarını eleştirdi.

18.04.2025 13:06
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(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tüm Emekliler Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan'ı ziyaret etti. Gürer, "AKP iktidarları döneminde emekli büyük hak kayıplarına uğradı" dedi.

Ziyarette, Mali Sekreter Ali Selçuk, Eğitim Sekreteri Kamil Künalıoğlu, Teşkilat Sorumlusu Neriman Gençoğlu ve Genel Sekreter Mustafa Yılmaz da yer aldı.

Ziyarette konuşan Gürer,  "Ülkemizde ekonomik krizden en çok etkilenen kesim emeklilerimizdir. 16 milyona yakın emeklinin tamamı geçim sıkıntısı çekiyor. Gerek memur gerek işçi emeklilerinin mutlak suretle ücretlerinin iyileştirilmesi, intibak düzenlemesinin yapılması, ilaç katkı payının kaldırılması ve sosyal anlamda da destek sağlanması bir ihtiyaçtır" dedi. Gürer, emeklilerin haklı taleplerini duyurmak ve çözüm önerilerini paylaşmak amacıyla dernekle bir araya geldiklerini vurgulayarak emekli sorunları için kanun teklifleri, Meclis araştırması, soru önergeleri verdiğini dile getirdi.

"2008 düzenlemesi emekli maaşlarını düşürdü"

Gürer, "2008 yılında emeklilerde katsayı hesaplaması genelde yüzde 70'ten yüzde 40'a çekilmeseydi, bugün emekliler en az asgari ücret tutarında maaş alacaklardı. Bu düzenleme, emekli maaşlarını önemli ölçüde düşürdü. AKP iktidarları döneminde emekli büyük hak kayıplarına uğradı" diye konuştu.

Emeklilerin bayram ikramiyelerinin artırılması gerektiğini belirten Gürer, "Yaşamlarının en güzel yıllarını çalışarak geçiren emekliler, 'Emekli olunca biraz rahat ederiz' diyorlar. Ancak emekli olduklarında aldıkları maaş yaşamlarını idame ettirmelerine yetmiyor. Şu anda asgari ücretin altında hiçbir emekli maaşı kalmamalıdır. Bayram ikramiyesi de asgari ücret düzeyinde olmalıdır. Önümüzdeki Kurban Bayramı'nda emeklilerin aldığı maaşla kurban kesmesi mümkün değildir" dedi.  Emeklilerin taleplerinin siyasi iktidar tarafından dikkate alınmasını isteyen Gürer, seyyanen zamın yapılmasını ve emeklilerin aylıklarının asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini vurguladı.

Gürer, "Tüm memur ve işçi emeklilerine seyyanen zam mutlaka yapılmalı, açlık sınırı altında emekli maaşı kalmamalı, intibak düzenlemesi sağlanarak katsayı hesaplama oranı yükseltilmeli ve emekli ilaç katkı payı kaldırılmalı, ekonomik krizin etkisi ile artan kiralar nedeni ile kiracı olan emeklinin kira yardımı alması da sağlanmalıdır. Tüm bu konularda kanun teklifimiz vardır. Ayrıca Emeklilikte kademeli geçiş düzenlemesi de sağlanmalıdır. Ülkemizde emekli olmakta, emekli yaşamakta zorlaştırılmıştır. Emekliler bu haksızlıkları hak etmiyorlar" diye konuştu.

"Emeklilerin yüzde 80'i açlık sınırının altında"

Tüm Emekliler Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan ise emeklilerin yaşadığı ekonomik zorluklara dikkati çekerek, "Şu anda emeklilerin yüzde 80'i açlık sınırının altında. 2000 öncesi emeklilerin tamamı açlık sınırının altında. Seyyanen artı 10 bin lira verilmesi emekliler için şart olmuştur. Senelerdir emeklilere refah payı verilmedi. Bu da emeklilerin maaşlarının bu kadar erimesine sebep oldu" ifadelerini kullandı.

Çalışkan, mevcut düzenlemelerdeki adaletsizliklere de dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Bugün 2000 öncesinin tavan emeklisi, yani en yüksekten prim ödeyen ve 25 yıl prim ödemiş bir emeklinin aldığı maaş 20 bin liradır ve asgari ücretin altındadır. Taban maaş olarak tanımlanan desteklenmiş maaş ise 14 bin 690 liradır. Emeklinin 3600 gün prim ödeyen ile 7000 gün prim ödeyeninin aynı maaşı alması adaletsizlik yaratmaktadır.

4447 sayılı yasa ile 9000 gün primin karşılığı yüzde 65'e, 5000 günün karşılığı ise yüzde 35'e çekildi. 5510 sayılı yasa ile 9000 gün prim ödeyen bir emeklinin yüzde 50'ye, 5000 gün prim ödeyenin ise yüzde 28'e indirildi.

2018 yılında emeklilere verilen bayram ikramiyesi, o dönemde bin lira ile bir küçükbaş hayvan almayı mümkün kılıyordu. Bugün ise ne kurbanlık küçükbaş hayvan ne de kurbanın bir bacağı alınabiliyor. Emekliler, kurban etine muhtaç duruma düşürülmüştür."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gürer: Emekliler Açıdan Çıkmazda - Son Dakika

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