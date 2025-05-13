Güroymak\'ta Altyapı ve İmar Çalışmaları Devam Ediyor

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, bazı mahallelerde başlatılan altyapı ve yeni imar yolu açma çalışmaları devam ediyor.

Güroymak Belediyesi, yeni yerleşim bölgelerinde yol ve altyapı ihtiyaçlarını karşılamak için çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Şirintepe Mahallesi'nde imar yollarının açılması ve altyapı düzenlemesi yapıyor.

Belediye Başkanı Eşref Mutlu, sürekli büyüyen ilçede buna paralel olarak hizmet alanlarını da genişletmek zorunda olduklarını söyledi.

Yeni konut alanlarının oluştuğu bölgelerde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için altyapı ve imar yollarının açılmasına büyük önem verdiklerini belirten Mutlu, "Şirintepe Mahallemiz, son dönemde nüfus artışıyla dikkati çekiyor. Bu nedenle altyapı ve ulaşım çalışmalarını hızlandırdık." dedi.

Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise belediyeye teşekkür etti.