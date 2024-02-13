Gürsel Tekin, CHP'den istifa etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gürsel Tekin, CHP'den istifa etti

Gürsel Tekin, CHP\'den istifa etti

Eski CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, partinin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığı gerekçesiyle istifa ettiğini açıkladı. Tekin, CHP'nin Atatürkçü ve sosyal demokrat kimliğinden uzaklaştığını belirterek, parti içinde liyakat ve ehliyetin olmadığı, parti hukukunun ve emekçilerin haklarının yok sayıldığı bir yapı oluştuğunu ifade etti. Tekin, istifa etmesinin kendisi için acı ve üzüntü verici olduğunu belirterek, ilkeleri için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

13.02.2024 10:27  Güncelleme: 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, kuruluş ilkelerinden uzaklaştığı gerekçesiyle partisinden istifa etti.

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP'nin temel ilkelerinin, tüzük ve programında yer aldığını belirtti.

"Ne yazık ki geçen zamanda CHP, çağdaş uygarlığı hedefleyen Türkiye'de iktidar olma ve halka hizmet etme amacına sahip Atatürkçü ve sosyal demokrat bir parti kimliğinden uzaklaştırılmıştır." görüşünü aktaran Tekin, şöyle devam etti:

"Hiçbir objektif koşul, liyakat ve ehliyetin olmadığı, parti içi hemşehricilik, gruplaşma, ekipleşme ilişkileri ile makam ve mevkilerin dağıtıldığı, partiye emek veren, partinin iktidar olması için çalışan insanların dışlandığı, Türkiye'de iktidar mücadelesi yerine parti içi iktidar mücadelesinin yeğ tutulduğu, parti hukukunun ve partimiz emekçilerinin haklarının yok sayıldığı, Genel Merkezin kendi açıkladığı kural ve talimatlara bile uymadığı, parti hukukuna ve açıklamalarına güvenerek emek sarf eden insanların emeklerinin gasbedildiği, ideoloji, ilke veya düşünce ile oluşan yoldaşlık ruhu yerine ahbap-çavuş, eş, dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline dönüşmüştür."

Ortaya çıkan bu tablonun kendisi için acı ve üzüntü verici olduğunu bildiren Tekin, "Bu sebeple, gençlik yıllarımdan beri hayatımı adadığım, ilkelerini kalbime mühürlediğim Cumhuriyet Halk Partisinden yine inandığım, uğruna yaşadığım ilkeler bunu emrettiği ve mevcut yapıda çalışma imkanım kalmadığı için büyük bir üzüntüyle istifa ediyorum. Uğruna hayatımı adadığım ilkeler için çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Milletvekili, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürsel Tekin, CHP'den istifa etti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 12:07:18. #1.13#
SON DAKİKA: Gürsel Tekin, CHP'den istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement