(ANKARA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, merkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesi olan saat 14.17'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Açıklamada, depremin 11.8 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Gürün'de 4 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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