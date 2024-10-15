Gürün'de 4 Büyüklüğünde Deprem

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(ANKARA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, merkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesi olan saat 14.17'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Açıklamada, depremin 11.8 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.