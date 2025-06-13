Gürün\'de 4 Büyüklüğünde Deprem

SİVAS'ın Gürün ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk tespitlerde, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 10.26'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada; 7 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem Gürün ilçe merkezinde hafif şekilde hissedilirken, Sivas merkezden hissedilmedi. Depremin ardından AFAD ekipleri, bölgede tarama çalışması başlattı. Şu ana kadar bölgede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirilirken, saha tarama çalışmasının devam ettiği açıklandı. Deprem sonrası Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Merkez üssü Gürün ilçemiz olan 4 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi, AFAD ve ilgili birimlerimize olumsuz bir durum bildirilmemiş olup, ekiplerimiz saha taraması çalışmalarına başlamıştır" denildi.