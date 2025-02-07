Guterres: Kongo'daki Kriz İçin Barış Çağrısı

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 7 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres New York'taki BM Genel Merkezi'nde gazetecilere bilgi veriyor, 6 Şubat 2025.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres perşembe günü yaptığı açıklamada Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki krizin sona erdirilmesi için daha fazla çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Guterres barış çağrısını önümüzdeki hafta Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki durumla ilgili olarak Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenecek Afrika Birliği Zirvesi öncesinde yaptı.

Guterres, komşu ülkeler, alt bölge örgütleri, Afrika Birliği ve Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere tüm aktörleri çatışmanın sona erdirilmesi için aktif ve yapıcı bir rol oynamaya çağırdı.

Guterres, ülkenin doğusundaki Goma kenti ve çevresindeki insani durumun tehlike altında olduğunu belirtip "Bu sırada Güney Kivu'da çatışmalar şiddetlenmeye devam ediyor ve risk tüm bölgeyi sarıyor" diyerek bölgedeki durumu açıkladı.

Guterres, "Mesajım çok açık: Silahları susturun. Tırmanan gerilimi durdurun. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterin. Uluslararası insan hakları hukukunu koruyun ve uluslararası insani hukuk kurallarını uygulayın" dedi.(Fotoğraf: Loey Felipe/UN Photo/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)