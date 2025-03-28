Guterres'ten Güney Sudan Uyarısı - Son Dakika
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Guterres'ten Güney Sudan Uyarısı

BM Genel Sekreteri Guterres, Güney Sudan'daki krizlerin derinleştiğini ve tehlikeli boyutlar kazandığını belirtti.

28.03.2025 19:16
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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sudan'da siyasi, insani ve ekonomik krizlerin derinleştiği konusunda uyararak, "Açık konuşalım, bugün tanık olduğumuz manzara, 2013 ve 2016'daki iç savaşları karanlık şekilde hatırlatıyor." dedi.

Guterres, Güney Sudan'daki gelişmelere ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Güney Sudan'da durumun "dramatik ve vahim" olduğuna dikkati çeken Guterres, "Dünyanın en yeni ve en yoksul ülkelerinden biri olan bu ülkenin halkı, büyük bir krizin ortasında kalmış durumda." diye konuştu.

Guterres, Güney Sudan'da çatışmaların şiddetlendiği, siviller, kadınlar ve çocuklar dahil olmak üzere herkesin havadan bombalandığı ve çatışmanın giderek daha fazla bölgesel boyut kazandığı konusunda uyardı.

Güney Sudan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Riek Machar'ın gözaltına alınmasıyla Barış Anlaşması'nın neredeyse tamamen çöktüğünü ifade eden Guterres, aynı zamanda ülkede bir siyasi kriz yaşandığını dile getirdi.

Guterres, aynı zamanda insani ve yerinden edilme krizinin de bulunduğunu, ekonominin de çöküşte olduğunu ifade etti.

Gelişmeler iç savaş dönemini hatırlatıyor

BM Genel Sekreteri, "Açık konuşalım, bugün tanık olduğumuz manzara, 2013 ve 2016'daki iç savaşları karanlık şekilde hatırlatıyor. Bu savaşlarda 400 bin insan hayatını kaybetmişti." uyarısını yaptı.

BM'nin Güney Sudan'daki misyonunun gerilimi azaltmak için taraflarla sürekli temas halinde olduğunu ve sivil koruma faaliyetlerini arttırdığını belirten Guterres, diğer taraftan operasyonel sınırlamalarla karşı karşıya olduklarını bildirdi.

Guterres, uzun yıllardır acı çeken Güney Sudan halkı için artık diyalog ve gerilimi azaltma zamanının geldiğinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğu Afrika zaten istikrarsızlık içinde ve bir başka çatışmayı daha kaldıramaz. Güney Sudan halkı da bunu kaldıramaz. Bu ülkenin liderlerine sesleniyorum, gerilim siyasetini bırakın. Tutuklu askeri ve sivil yetkilileri derhal serbest bırakın. Ulusal Birlik Hükümetini tam olarak eski haline getirin ve barış anlaşmasına yönelik taahhütlerinizi eksiksiz bir şekilde uygulayın. Çünkü bu anlaşma, Aralık 2026'da yapılacak barışçıl, özgür ve adil seçimler için tek yasal çerçevedir."

Bölgesel ve uluslararası toplumu da barış anlaşmasının garantörleri olarak, süreci desteklemeye ve onu baltalamaya yönelik her türlü girişime karşı tek ses olmaya çağıran Guterres, bu kritik dönemde, Güney Sudan halkının desteğe ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Guterres, Güney Sudan'ın dünyanın gündeminden düşmüş olabileceğini ancak bu ülkenin "uçurumdan düşmesine" izin verilmemesi gerektiğinin altını çizerek, "Silahları bırakın. Güney Sudan halkını her şeyin önüne koyun." çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Guterres'ten Güney Sudan Uyarısı - Son Dakika

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