Hablemitoğlu Davasında Sanıklar Yargılanıyor - Son Dakika
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Hablemitoğlu Davasında Sanıklar Yargılanıyor

27.06.2025 16:06
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Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun cinayetiyle ilgili davada 10 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de Ankara'daki evinin önünde öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davanın tek tutuklu sanığı Nuri Gökhan Bozkır ile başka bir davadan hükümlü Enver Altaylı bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Tutuksuz sanıklar Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Aydın Köstem ve Mehmet Narin duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra taraf avukatlarına söz verdi.

Hablemitoğlu ailesinin avukatı Ersan Barkın, olayın gerçekleştiği dönemde Hablemitoğlu'nun politik kimliğini ortaya koyduğunu, bu nedenle yaşanan olayın "siyasi suikast" olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Barkın, davanın 2. yılına girildiğini ve son gelen bilirkişi raporuyla birlikte 3 yeni şüphelinin ortaya çıktığını, Hablemitoğlu'nu takip eden bu kişilerin, sanıklarla irtibatlı olduklarını savundu.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, bazı sanıklara uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesini talep etti. Savcı, tutuklu sanık Bozkır'ın ise kaçma şüphesi nedeniyle tutukluluk halinin devamına hükmedilmesini istedi.

Söz alan sanık Göktaş, Adalet Bakanlığından Kıbrıs'taki HTS kayıtlarının istenmesini talep ederek, "Ahmet Tarkan Mumcuoğlu'nun görev yaptığı dönemle ilgili görev-sonuç raporunun Genelkurmay Başkanlığından tekrar istenmesini talep ediyorum." dedi.

Sanık Köstem ise tahliye edilmesine rağmen sanıklar arasında sadece kendisine elektronik kelepçe takıldığını söyleyerek, mahkemeden bu uygulamanın son bulmasını istedi.

Tutuklu sanık Bozkır, 4,5 yıldır tutuklu olduğunu ve bu durumun artık son bulmasını istediğini belirterek, şu beyanda bulundu:

"Sanıklar arasında en az ceza istenen benim, tutuklu olan da benim. Somut deliller ortaya çıkmasına rağmen tutukluyum. Ceza verilse bile yatarının bittiği bir davadan hala tutukluyum. Dosyaya gelen hiçbir raporda, HTS kayıtlarında yokum. Hablemitoğlu ile zamansal ve mekansal kaydım yok. Ben, 1 Temmuz 2002'den itibaren 4 gün boyunca Ankara'da da değildim. Sayın savcımızın benim tutukluluğumu istemesi şereftir. Cemaat yurtlarında kaldığı kesin olanlar tahliye oldu. Ben hala buradayım. Benim için şereftir. Mahkemeden tahliyemi istiyorum."

Sanık Altaylı da Hablemitoğlu'nu Eskişehir'de takip edenlerin tespitinin yapılarak dosyaya eklenmesi gerektiğini öne sürdü.

Sanık avukatları da duruşma savcısı iddia makamında oturduğu müddetçe dosyadaki faillerin bulunamayacağını, savcının dosyadan çekilmesi gerektiğini savundu. Avukatlar, müvekillerinin adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Nuri Gökhan Bozkır'ın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Diğer sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin de devamına hükmeden mahkeme, dosyanın esas hakkında mütalaayı hazırlaması için savcılığa gönderilmesine karar verdi.

Duruşma 20 Ekim'e ertelendi.

İddianameden

FETÖ'ye ilişkin çalışmalar yapan Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de Çankaya'daki evinin önünde başından vurularak öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yanı sıra Mustafa Özcan, Enver Altaylı, Aydın Köstem "tasarlayarak öldürmeye azmettirmek", emekli albaylar Levent Göktaş ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile emekli binbaşı Fikret Emek "tasarlayarak öldürmek" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası istemiyle yargılanıyor.

Eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır ve FETÖ firarisi Serhat Ilıcak'ın "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 20 yıla kadar hapsi istenen davada, Göktaş'ın emir astsubayı Mehmet Narin'in de "suç örgütüne üyelik"ten 4 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Mahkeme, 18 Mayıs 2023'teki celsede tutuklu sanıklar Göktaş, Altaylı, Bozkır, Mumcuoğlu, Köstem ve Emek'i "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakmıştı.

Mahkeme, adli kontrol tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle sanık Bozkır hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartmıştı. Bozkır, 2 Ocak'ta Ankara'da yakalanmış, adli kontrol şartlarına uymadığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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