Hablemitoğlu Davasında Yeni Gelişmeler - Son Dakika
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Hablemitoğlu Davasında Yeni Gelişmeler

Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Hablemitoğlu'nun cinayet davasında sanıkların beyanları dinlendi.

02.01.2025 18:46
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Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de Ankara Çankaya'daki evinin önünde öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile emekli albay Levent Göktaş'ın da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davanın tek tutuklu sanığı Nuri Gökhan Bozkır ile başka davadan hükümlü Enver Altaylı bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Aydın Köstem ve Mehmet Narin duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, önceki celsede mahkemeye getirilmesine karar verilen tanıkların duruşmaya gelmediğini belirterek, cumhuriyet savcısına söz verdi.

Savcı, tanık Ali E'nin savcılıkta verdiği ifadenin yeterli olacağını ve tanığın dinlenilmesine gerek olmadığını dile getirerek, mahkemeden, tanık Arzum Reyhan E. hakkında "zorla mahkemeye getirilme kararı" verilerek dinlenilmesini ve sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme başkanı, savcının mütalaasının ardından taraf avukatlarına söz verdi.

Taraf avukatları, tanıkların dinlenilmesinin davaya katkı sağlamayacağını belirterek, dinlenilmelerinden vazgeçilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tanıklar Ali E. ve Arzum Reyhan E'nin dinlenilmesinin dosyaya yenilik katmayacağını ve davayı uzatacağını ifade ederek, önceki celse verilen "tanıkların dinlenilmesi kararı"ndan vazgeçilmesine, tanık Ali E'nin soruşturma aşamasında verdiği ifadenin okunmasının yeterli olacağına karar verdi.

Mahkeme başkanının, tanık Ali E'nin soruşturma aşamasında verdiği ifadeyi okumasının ardından sanıklara söz verildi.

Tutuksuz sanık Levent Göktaş, üzerine atılı suçu kabul etmediğini belirterek, "Bilirkişi, Hablemitoğlu'nu takip eden 3 kişiyi tespit etti. Bizim resimlerimizle kıyaslandı ve bizim olmadığımıza karar verildi. Elde edilen görüntülerden kişilerin kimliğinin tespit edilip bizimle irtibatlarının olup olmadığına bakılmasını talep ediyorum. 3 kahramanlık madalyası almış bir Türk subayı olarak sadece adli kontrol tedbirimin kaldırılmasını talep ederim." dedi.

Tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır, Eskişehir'deki konferans görüntülerinde ve bahsi geçen marketin kamera kayıtlarında kendisinin orada olmadığının anlaşıldığını öne sürerek, "Görüntülerde göründüğü gibi bilirkişi raporunda da benim ve diğer sanıkların olay yerinde olmadığımız tespiti yer almıştır. Bu dosyada maktulle benim hiçbir şekilde mekansal ve zamansal birlikteliğim olmamıştır. Somut delillere göre benim 5 dakika bile tutuklu kalmamam lazım." diye konuştu.

Başka bir dosyadan hükümlü ve tutuklu olan sanık Enver Altaylı ise "Takdir mahkemenindir." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi, beraat talep etti.

Sanık ve avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, dosyaya giren görüntülerdeki şüphelilerin tespiti için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına karar vererek, tutuklu ve tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti.

Gelecek duruşma, 21 Nisan Pazartesi günü yapılacak.

Kaynak: AA

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